Roma, Strootman e De Rossi rischiano la prova tv

1 maggio 2017

Il derby di ieri può avere dei pesanti strascichi per la Roma, che già deve fare i conti con il verdetto del campo. Strootman e De Rossi, infatti, rischiano di venire squalificati in seguito alla prova tv e dunque potrebbero saltare le prossime partite contro Milan e Juventus. L'olandese rischia due turni di stop per la simulazione in occasione del rigore, l'azzurro potrebbe invece pagare un gestaccio dopo il gol.