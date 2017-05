Roma, Spalletti: "Una vittoria che è un premio a questa squadra"

14 maggio 2017

Una vittoria importantissima per la Roma, ma che forse fa pensare ai troppi punti lasciati per strada in questo campionato. Luciano Spalletti è però orgoglioso dei suoi: "Durante tutta la settimana ci siamo focalizzati sul secondo posto, al di là di tutte le voci. Abbiamo giocato da squadra tignosa, che ha saputo soffrire ma con la testa sempre lucida : noi volevamo vincere questa partita, altre cose non ci interessavano", ha detto a Premium Sport.

Spalletti elogia l'atteggiamento dei suoi: "Questa vittoria è il premio al valore di questi ragazzi, che sono persone prima che giocatori: fa capire di che pasta sono fatti. È la dimostrazione di che persone siamo che fa la differenza. Avere la perseveranza di ribaltare le situazioni, lavorare sempre credendo di poter raccogliere prima o poi un obiettivo. Se per ora non vale niente, ti rimane di arrivare secondo. Questi hanno un animaletto dentro lo stomaco, tutte le volte che ci giochi contro viene fuori. Aver vinto questa gara è sintomo di premio al valore della persona".



La Juve vincerà probabilmente lo Scudetto la prossima domenica, ma Spalletti spiega: "Abbiamo 2 gare assolutamente da vincere. In questo momento dobbiamo avere la visuale lucida, senza parlare del futuro. Vorrebbe dire alzare polvere che ci fa vedere meno chiaro. Meglio rimanere lucidi per queste ultime 2 partite. Anche la domanda su Sabatini: si può dire anche di no. Andiamo avanti, il calcio, la polvere, i risultati...".



Poi la lettura tattica della bella vittoria: "Abbiamo preparato delle uscite su Benatia per marcare sempre Bonucci. Trovare le coperture. All'inizio della partita non ci siamo riusciti bene. Dietro non eravamo bravi a far uscire palla pulita per innescare la velocità degli attaccanti. Se ti pressano bene devi buttarla, a volte è successo così. Di testa non la prendiamo mai con Salah, Perotti ed El Sharaawy. Ma siamo riusciti a trovare il bandolo della matassa stasera".