Roma, Spalletti: "Una sconfitta che dà fastidio"

1 marzo 2017

Il tecnico giallorosso analizza così il match: "Abbiamo approcciato bene la partita, c'era da gestire un po' di più la palla. Loro si erano chiusi e andava giocata avendo una distanza ridotta, così quando vai a giocare dentro il traffico sei nelle condizioni di potergli saltare addosso. Se la giochi a distanza e la palla viene persa, i giocatori veloci così ti ribaltano. La Lazio ha sfruttato il suo disegno tattico, noi abbiamo fatto un po’ meno e poi hanno fatto due gran gol con quegli spazi".



Un po' in ombra è apparso Nainggolan: "Ora si può dire tutto quello che ci pare. Secondo me non ha giocato una brutta partita, anche quando l’ho messo dietro ha fatto bene. Ha forzato un paio di tiri da fuori in dei momenti che poteva far fare uno contro uno... Ha fatto una buona partita, se ci aspettiamo due gol tutte le volte diventa più difficile". La difesa giallorossa ha sofferto contro Immobile: "Se lo fai partire mette in difficoltà qualsiasi squadra perché ha forza, a lui servono spazi".



Sabato la Roma affronterà il Napoli: "E una squadra in salute nonostante le sconfitte, gioca un buon calcio e l’ha fatto vedere anche in queste partite. C’è da aspettarsi una partita tosta, dobbiamo essere pronti. Se troviamo l’alibi della stanchezza non si arriva in fondo. Bisogna dire ‘noi siamo pronti e basta’. Ora si gioca ogni due giorni, anche se abbiamo riposato un giorno in meno. Ci sono un po’ di casualità che determinano questo fatto. Se ci si tira indietro, siamo rovinati".