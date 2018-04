Roma, Spalletti svela i piani di Totti: "Vuol fare il vicepresidente"

29 maggio 2017

Il futuro di Totti è ancora tutto da definire. E sulla questione interviene anche Luciano Spalletti , che "svela" in anteprima i piani del Pupone. " Totti? Gli devono far fare il vicepresidente della Roma, è quello che lui vuole ", ha spiegato il tecnico che martedì annuncerà le sue scelte future in una conferenza stampa. Poi sui fischi che domenica gli hanno riservato i tifosi giallorossi: " Mi hanno fatto pagare il conto ".

Per Spalletti, dunque, l'obiettivo di Totti è fare il vicepresidente della Roma. E per chiarire il concetto non usa giri di parole. "E' questo quello che vuole Francesco", ha spiegato Luciano a "La Partita Perfetta". Capitolo chiuso, dunque. Il tecnico non ha dubbi sulla strada che sceglierà il Pupone dopo l'ultima gara con addosso la maglia giallorossa. Ma Totti non è l'unico pensiero di Luciano. Il tecnico, infatti, deve ancora chiarire il suo di futuro. Lo farà martedì in una conferenza stampa in cui parlera anche del rapporto con Francesco e del suo ultimo anno da giocatore della Roma. "Dirò cose molto importanti, la prima di tutte è che la Roma è in Champions League....", ha precisato l'allenatore, toscano, rifilando una stoccata al collega Sarri: "Il suo Napoli gioca un calcio da paradiso, ma non parli dei nostri rigori".