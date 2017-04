Roma, Spalletti: "Il 2° posto sarebbe un risultato eccezionale"

24 aprile 2017

Il 4-1 al Pescara spinge la Roma a +4 sul Napoli . "Una delle vittorie più importanti del campionato - commenta Spalletti a Premium Sport -. Era una partita da portare a casa, da giocare bene per aumentare l’autostima. Il mio futuro? Arrivare secondi sarebbe un risultato eccezionale". Sulla reazione di Dzeko : "Non me n'ero accorto, l'ho tolto perché è l'unico centravanti che ho e le prossime sfide non voglio giocarle senza di lui".

Le prossime tre gare della Roma saranno contro Lazio, Milan e Juve: "Il secondo posto? E' un traguardo che questi giocatori meritano - dice Spalletti -. Abbiamo dei confronti contro squadre di altissima qualità, il Napoli è un avversario temibilissimo ma l’importante è affrontare le prossime sfide con tranquillità e con la consapevolezza di poter farcela contro chiunque. Il mio futuro? Arrivare secondi sarebbe un risultato eccezionale, poi nelle prossime sfide dovremo portare a casa i risultati. Non ci sono partite scontate, contro le squadre in fondo alla classifica hai tutto da perdere e rischi di prendere delle bastonate. Aver portato a casa i tre punti contro il Pescara è stato fondamentale".



Settimana prossima i giallorossi affronteranno la Lazio nel derby: "Sono quelle partite in cui non devi metterci mano perché i ragazzi riusciranno a trovare le motivazioni da soli. Sarà una sfida importantissima. Dzeko arrabbiato al momento del cambio? Non me ne ero accorto, nello spogliatoio ci siamo abbracciati e salutati. Dalle immagini ora vedo che era un po' arrabbiato, meno male che non ha preso la direzione della panchina. L'ho tolto perchè è l’unico centravanti che ho e io le prossime sfide non voglio giocarle senza di lui. Davanti ne ho pochi e devo gestire le varie forze".