Roma, Spalletti: "Dobbiamo fare lo stadio"

5 febbraio 2017

Il nuovo round in Campidoglio è previsto il 7 febbraio, ma intanto a schierarsi apertamente a favore del nuovo stadio della Roma è Luciano Spalletti. Il tecnico giallorosso lo fa con un'incursione a sorpresa davanti alle telecamere di Sky interrompendo il collegamento da Trigoria. "Te lo do io l'argomento del giorno. A Roma va fatto lo stadio. Famo 'sto stadio! E non solo a Roma, ma in tutte le città. Questo è l’argomento del giorno", le parole di Spalletti.