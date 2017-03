Roma, Spalletti a cena con Pallotta: nel menù il rinnovo del contratto

22 marzo 2017

Appuntamento importante per il futuro a Roma di Luciano Spalletti. Appena rientrato da due giorni in Toscana, il tecnico giallorosso ha cenato con il presidente James Pallotta per parlare del contratto. All'incontro, in un ristorante non distante dall'albergo che ospita il patron del club, presente anche il dg Mauro Baldissoni. Spalletti e Pallotta si erano già incontrati a Trigoria, ma non avevano discusso del rinnovo.