Roma, Spalletti: "Lione ci ha lasciati senza fiato, ma siamo ripartiti"

18 marzo 2017

Spalletti ammette che è complicato ridare motivazioni dopo l'eliminazione dall'Europa League: "Bisogna dirsi la verità. Confrontarsi. E' una di quelle partite quella con il Lione che ti alzi e hai la sensazione di avere perso tutto. Di non avere quasi più niente in mano la mattina dopo. Brucia, dà fastidio. Se uno però va a vedere, la partita ha detto che tu hai tutto in mano. L'asticella della possibilità della tua squadra è alta. Calciatori avevano meritato la qualificazione. L'hanno fatta bene come gli avevo chiesto. Risultato però ci ha lasciati senza fiato. Loro erano una squadra forte. Abbiamo tiarato tantissimo in porta, 25 volte, poi nel finale ci siamo fatti prendere dalla frenesia. Se giocheremo altre partite così sicuramente arriveremo in Europa".



Poi è il momento di parlare del Sassuolo: "Di Francesco è un ragazzo serio, un professionista di assoluta qualità. Quest'anno ha avuto un momento di difficoltà, ma ha una squadra forte tra le mani. Tenere il Sassuolo ai livelli dell'anno scorso non è facile. Hanno giocatori come Defrel che abbiamo guardato anche noi, Berardi poi è fortissimo. Hanno fraseggio e verticalizzazione".



Manolas e Rüdiger sono ottimi difensori, ma non sanno impostare come si migliora?: "Spesso quando si va a parlare di comandare la partita le squadre forti cominciano da dietro. Vedi il Barcellona con Mascherano, ma lo fanno bene anche Juve e Napoli. Noi sotto questo aspetto dobbiamo migliorare. Anche se secondo me Rüdiger, Fazio e Jesus lo sanno fare. Ma non abbiamo avuto il tempo di lavorarci, noi abbiamo dei margini di miglioramento clamorosi secondo me. A inizio stagione non li ho avuti subito a disposizione per lavorarci. Ora la difesa infatti è completamente cambiata. Con il Lione in alcuni momenti la fase difensiva è stata perfetta. Nessuno si è tirato indietro. Pesantezza dei duelli quando esci sconfitto fanno ancora più male. Molte botte da rimettere a posto. Dzeko è malconcio come altri. Ma di infortuni veri e propri non ce ne sono stati".



Spalletti torna poi a spiegare cosa intendeva quando ha detto ' forse sono io che porto sfortuna': "Io non sono sfigato. La sfortuna non può togliermi niente, il livello è quello lì. La sfiga non mi può determinare niente in negativo rispetto a ciò che ho raggiunto. Io sono fortunatissimo, ho raggiunto quel livello lì. I miei risultati sono quelli e sono a posto. Io sudo e mi impegno molto, faccio l’allenatore della Roma tu fai la psicoanalisi ed è un lavoro da sfigato. Avete mandato agenti sotto falso nome in incognito per sapere che luna ho. Siete sempre a cercare di capire che luna ho o ascoltare chi vi pare per fare analisi a me. Più che articoli sembrano oroscopi, ma io sono fortunatissimo. Spero che tu possa avere fortuna".



Il tecnico della Roma commenta poi la possibilità che il patron della Lazio Lotito si candidi alla presidenza della Lega di serie B: "Conoscendo le cose non mi garba, faccio parte della mia associazione e sono stato d’accordo con loro. Sapendo delle cose ho capito che non mi garba. Poi faccio l’allenatore della Roma e voglio parlare di quello. Posso dirti le presenze di Ricci che è forte. Le cose che mi disturbano sono i tiri in porta che non hanno esito corretto".



C’è la voglia di ribaltare le sorti del campionato?: "La squadra nelle prossime 5 le può vincere tutte. Poi se vinci gli scenari possono cambiare. La volata se sei nel gruppo in cima è più facile. Gli abbiamo detto che queste partite determinano la volata".