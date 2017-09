Roma, Schick: infortunio muscolare e nuovo stop. Salta esordio in Champions

8 settembre 2017

Non sembra poter esserci pace nell'estate di Patrick Schick. Prima i dubbi sulla sua idoneità, poi la battaglia di mercato, vinta dalla Roma, per portarlo via dalla Sampdoria e adesso un infortunio muscolare. Out in campionato, se si fosse giocato a Marassi, e fuori in Champions League contro l'Atletico Madrid, tutta colpa di un risentimento muscolare: "Gli esami a cui si è sottoposto Schick hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia sinistra che verrà rivalutato fra 48 ore".