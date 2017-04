Roma, Salah non molla: "Ci rialzeremo. Ma dobbiamo fare meglio"

7 aprile 2017

Salah prova ad analizzare i motivi dei fallimenti stagionali della Roma: "Abbiamo vinto tante partite, forse c'è stata un po' di stanchezza ma in definitiva abbiamo perso fuori casa con il Lione e vinto al ritorno, uguale con la Lazio. Detto questo, dobbiamo fare meglio. Possiamo migliorare, facciamo tanti gol ma dobbiamo fare di più e non solo in attacco ma come squadra".



Il riferimento a cui guardare resta sempre la Juve, davanti sei lunghezze: "La Juve è una buona squadra, ha tanti giocatori, con il Napoli ha cambiato sette o otto giocatori, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e vincere le nostre partite.



Non mancano poi gli elogi per mister Spalletti: "Da quando è arrivato stiamo giocando meglio, si è visto sul campo: siamo migliorati sia come squadra sia come singoli. Abbiamo perso due gare, magari anche per stanchezza visti i tanti impegni, ma ora ci mancano 8 gare e dobbiamo concentrarci su queste e vincerle".