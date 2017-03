Roma, Sabatini: "Il prossimo ds sarà Monchi. Spero che Spalletti resti"

28 marzo 2017

"Il prossimo ds della Roma è Monchi ". L'ex direttore sportivo giallorosso, Walter Sabatini , si è sbottonato sulla carica futura in società: "E' un giorno per me infausto perché è quasi stato reso ufficiale il nome" ha commentato durante un incontro in università, prima di soffermarsi su Spalletti : "Spero che resti a Roma perché sarebbe una perdita enorme. Ha dovuto dire cose impegnative, scontrandosi con Totti, per portare la mentalità vincente".

"Spalletti merita di vincere qualcosa con la Roma e sarebbe l'unico in grado di farlo perché ha tentato e sta tentando di portare una mentalità vincente dentro alla società. Non ha mai detto cose inutili - ha sottolineato Sabatini -, anzi, ha dovuto dire diverse cose impegnative andando spesso in rotta di collisione con Totti. Francesco è irripetibile, ma nell'ultima parte di carriera la sua gestione ha rappresentato un problema".



Sabatini però ha annunciato tra le righe il prossimo ds della società giallorossa - "Non è ufficiale, quasi, sarà Monchi" - ma rivendicando la bontà del suo operato da direttore sportivo: "Quello che abbiamo fatto in questi anni come plusvalenze è stato molto importante perché ha regolato diverse questioni con la Uefa ed evitato diverse ricapitalizzazioni".