Roma: ritiro a Pinzolo dal 7 al 14 luglio

14 aprile 2017

La Roma tornerà per il terzo anno consecutivo a Pinzolo, dove dal 7 al 14 luglio svolgerà il ritiro in vista della prossima stagione. Nella località della Val Rendena i giallorossi disputeranno anche due amichevoli, di cui la seconda nel pomeriggio del 14 luglio, prima del rientro nella Capitale. A Pinzolo ci sarà anche la presentazione della squadra ai tifosi. "Lì porremo le basi per una stagione densa d'impegni e di emozioni", ha l'ad Gandini.