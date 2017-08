Roma, rabbia Di Francesco, spacca la panchina

20 agosto 2017

Ultimi minuti molto sofferti per la Roma contro l'Atalanta. A Di Francesco non è piaciuto l'atteggiamento della sua squadra e ha perso la pazienza. Il tecnico giallorosso, infatti, con un calcio ha spaccato un seggiolino della panchina. Poi, ai microfoni di Premium Sport, ha spiegato: "Mi sono arrabbiato perché abbiamo gestito male gli ultimi palloni, concedendo agli avversari la possibilità di pareggiare. E una grande squadra certi errori non li deve commettere. Possiamo fare molto meglio, soprattutto dal punto di vista tecnico".