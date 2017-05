Roma, prova tv per Strootman: può saltare Milan e Juve

1 maggio 2017

Il derby di ieri può avere dei pesanti strascichi per la Roma , che già deve fare i conti con il verdetto del campo. Strootman e De Rossi , infatti, rischiano di venire squalificati in seguito alla prova tv e dunque potrebbero saltare le prossime partite contro Milan e Juventus . L'olandese rischia due turni di stop per la simulazione in occasione del rigore, l'azzurro potrebbe invece pagare il gestaccio dopo il gol.

Il capo della procura della Figc, Giuseppe Pecoraro, entro la tarda mattinata di domani invierà al Giudice sportivo la segnalazione per la prova tv nei confronti di Kevin Strootman, che potrebbe così pagare con due turni di squalifica la simulazione in occasione del rigore concesso da Orsato, anche se la Roma potrebbe difendersi puntando su una caduta per evitare l'entrata di Wallace.



De Rossi, invece, dopo la rete dal dischetto ha esultato portando la mano verso le parti basse, forse rivolgendosi alla panchina laziale. Un gesto punibile anche con un'ammenda, anche se il giocatore ha ridimensionato il fatto nel post partita: "Non creiamo casi - le sue parole a Premium Sport -. Non ho fatto nulla di particolare".



Il Procuratore federale, inoltre, nelle prossime ore analizzerà anche gli audio e i video legati ad altri due episodi accaduti ieri: i cori razzisti che hanno spinto il pescarese Muntari ad abbandonare il campo a Cagliari, un secondo giallo che gli è costata l'espulsione, e i 'buu' che hanno accompagnato l'uscita dal campo di Rüdiger, espulso nel finale di partita nel derby romano per un brutto fallo.