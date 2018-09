Roma, Perotti: "Ingiusto incolpare Di Francesco"

21/09/2018

La Roma ha imboccato un tunnel pericoloso, ma Diego Perotti toglie da Eusebio Di Francesco ogni responsabilità di questo momento negativo. "Nel calcio la soluzione più facile è sempre dare la colpa all'allenatore o cacciarlo via perché non si possono mandare via 25-30 giocatori, ma non è giusto. Qualcuno è andato via, ma questo gruppo l'anno scorso è arrivato in semifinale di Champions League, e c'era lo stesso allenatore. Sono passati due-tre mesi e non si può cambiare cosi' tanto, non è possibile che adesso sembriamo la peggiore squadra quando eravamo considerati i migliori poco tempo fa", ha detto.