Roma, Perotti elogia Di Francesco: "Sta portando risultati"

3 novembre 2017

C'è la grande impronta di Di Francesco nel grande momento della Roma, reduce dall'importante 3-0 al Chelsea. "Sicuramente ci ha messo del suo - spiega Perotti -. Prima lavoravamo in un altro modo e non è facile quando passi da un allenatore a un altro. C'è bisogno di tempo, ma piano piano abbiamo capito la sua maniera di lavorare, di pressare, di essere corti in campo. Ora si comincia a vedere quello su cui abbiamo lavorato, sta portando risultati".