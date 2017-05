Roma, Perotti e Nainggolan in gruppo: recuperano per la Juve

12 maggio 2017

Buone notizie per Luciano Spalletti in vista della sfida decisiva di domenica sera all'Olimpico contro la Juve. La Roma si è ritrovata infatti stamani al Centro Sportivo Fulvio Bernardini per il penultimo allenamento prima di affrontare i bianconeri e con il gruppo hanno lavorato a pieno regime anche Perotti e Nainggolan che quindi recuperano per il match contro la squadra di Allegri. Ancora a parte, invece, Dzeko, alle prese con un problema al polpaccio.