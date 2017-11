Roma, per Totti è un derby speciale: "Un'emozione nuova"

18 novembre 2017

Per uno come lui il derby non cambierà mai: nel senso che resterà per sempre una sfida speciale anche se quest'anno la vivrà, per la prima volta, fuori dal campo. Francesco Totti affida a Facebook il commento all'attesa di Roma-Lazio , stracittadina che questa volta lo vedrà protagonista solo dalla tribuna, in qualità di dirigente : "Proverò sicuramente un'emozione nuova, da un'altra prospettiva, diversa e affascinante".

Tra le tante cose a cui lo storico capitano giallorosso si deve abituare, oltre a guardare le partite in giacca e cravatta, c'è sicuramente anche l'emozione di un derby dagli spalti. Per la prima volta dopo l'addio al calcio, Totti si avvicina all'eterna sfida ai cugini laziali in maniera diversa ma con il consueto amore per i colori che ha indossato per una vita e che continua a rappresentare: "Quello che non cambia è l'amore per questi colori" ha scritto l'ex numero 10 sui social. Lui che di derby ne ha decisi tanti, lui che li ha riempiti e colorati con gesti ed esultanze mai banali e mai comuni, per tifosi e avversari.



Oggi il suo nuovo ruolo e l'abito forse ancora un po' inusuale di cui si veste lo mettono in una posizione diversa. E Totti, da campione vero quale è sempre stato, approfitta di questo per lanciare un messaggio che è un inno al calcio e una dichiarazione d'amore allo stesso tempo: "Mi auguro che il derby di oggi sia una festa per lo sport, il mio sport, il più bello, quello che amo da sempre e che mai smetterò di amare!". Ieri Totti assieme all'amico Angelo Peruzzi, team manager della Lazio, aveva incontrato i familiari di Gabriele Sandri, tifoso biancoceleste ucciso l'11 novembre di 10 anni fa da un colpo di pistola sparato dall'agente Luigi Spaccarotella. Per dimostrare di essere uniti nei valori dello sport, per lanciare un ulteriore segnale distensivo e all'insegna del fair play. Perché leader e campioni si è destinati a rimanerlo in eterno, anche con prospettive diverse.