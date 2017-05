Roma, Pallotta: "Totti sarà il nuovo direttore sportivo"

5 maggio 2017

A un passo dall'ultimo atto della sua carriera da calciatore, ma anche pronto per sedersi dietro a una scrivania e continuare a lavorare per la sua Roma . Il futuro di Francesco Totti , al netto di una precisa volontà personale, è stato programmato con attenzione perché il suo addio sia meno traumatico possibile e la sua "romanità" resti un punto di riferimento per tutti. Logico, dunque, anche se non scontato quindi ancora più significativo, che James Pallotta , numero uno della Roma, parli di Francesco come "del futuro direttore tecnico ". "Con Francesco - dice - avevamo già parlato di tutto questo. Monchi da lui avrà solo da imparare".

Da imparare, certamente, anche se può sembrare una follia immaginarsi il "miglior direttore sportivo del mondo" - così viene unanimamente considerato Monchi - che va a lezione da un calciatore. Però di fronte a un futuro tutto da scoprire e sicuramente da programmare c'è una città che va capita, studiata, vissuta. E allora sì, in questo senso Totti può e deve insegnare Roma e la Roma. Perché nessuno come lui sa di cosa si stia parlando.



Totti dietro a una scrivania, come in uno spot in cui gli si ricorda beffardamente e ironicamente che non c'è campo, è un pensiero che comunque stride. E' un percorso naturale, per carità, cui il capitano per eccellenza si è gradualmente abituato. Ma resta un'immagine da spot e nulla più, qualcosa che si guarda con un occhio mezzo chiuso per lasciarsi nel pensiero l'immagine dei gol e delle esultanze. Però il futuro è lì e lì c'è Roma che vuole ancora affidarsi all'esperienza e al carisma del suo uomo immagine. Direttore sportivo, già. E allora quello che viene naturalmente da pensare è che sarà comunque bello non liberarsi di lui e ascoltarlo. Per questo, per la gratitudine che gli si deve e per molto altro, sarà in ogni caso Totti. Con un ruolo diverso, ma pur sempre Totti. Non basterà, ma potrà bastare.