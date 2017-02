Roma, Pallotta sullo stadio: "Una catastrofe se dovesse saltare"

22 febbraio 2017

James Pallotta è intervenuto sulla vicenda stadio, che sta tenendo banco in casa Roma e che rischia di saltare sul più bello. “Mi aspetto un risultato pienamente positivo dal meeting di venerdì. L’alternativa sarebbe catastrofica per il futuro della Roma, del calcio italiano, della città di Roma e del futuro business in Italia”, ha detto il presidente giallorosso tramite il profilo Twitter del club capitolino.