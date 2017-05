Roma, Pallotta sta con Spalletti: "Totti? Giusto così"

8 maggio 2017

James Pallotta prende le difese di Luciano Spalletti per il mancato ingresso di Totti a San Siro: "È stato bello vedere i tifosi del Milan applaudire la sua mostruosa classe, ma l’allenatore deve pensare prima alla squadra e ha fatto il cambio giusto perché stiamo lottando per la Champions. E se avesse messo Totti gli ultimi minuti qualcuno avrebbe detto che non sarebbe stato rispettoso". Sul futuro del tecnico: "Se va via è colpa dei media".

E' un duro attacco ai media quello rivolto da Boston da Pallotta attraverso le colonne de "Il Messaggero". La possibilità dell’addio di Spalletti a fine stagione si concretizza ogni giorno di più. "Non potrei biasimarlo se dovesse lasciare la Roma, perché i media scrivono sciocchezze ogni settimana".



Dopo la sfida con il Milan, l’allenatore ha evidenziato che la dirigenza non ha provveduto a risolvere il 'problema' Totti: "Aspettate la fine della stagione perché avrò molto da dire, vi racconterò tutta la storia" ha promesso Pallotta. E mentre i tifosi vanno a caccia del tagliando per l'ultima sfida di campionato contro il Genoa, che segnerà l'addio di Totti, quello che dovrebbe essere un giorno di festa per tutto il popolo giallorosso rischia di essere un pomeriggio di tensione e fraintendimenti. E la leggenda della Roma, comunque la si pensi, non merita un triste epilogo di carriera.