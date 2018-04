Roma, Pallotta punta in alto: "Entro cinque anni vorrei vincere tutto"

24 aprile 2018

Il n.1 giallorosso si trova in Inghilterra ma questa sera non sarà allo stadio per assistere dal vivo all'incontro. "Ho le mie superstizioni. A Barcellona non sono andato, ma ho visto il ritorno all'Olimpico. Penso di dover fare la stessa cosa. Dove vedrà la partita? Non voglio dirlo pubblicamente, ma c'è un ristorante italiano a Londra dove con Franco Baldini e altri abbiamo già visto in passato delle partite". Di certo in caso di passaggio del turno il discorso cambierebbe. "Le mie superstizioni sul fatto di vedere la Roma solo nelle partite in casa? Non è una partita in casa per chiunque avrà la fortuna di giocarla - ha spiegato Pallotta -. Non credo che qualcosa mi potrebbe impedire di guardarla".