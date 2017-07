Roma, Pallotta: "Manolas e Nainggolan restano qui"

13 luglio 2017

E' iniziata la 'campagna romana' di James Pallotta. Il presidente giallorosso è atterrato a Ciampino e poi assediato dai cronisti ha subito chiarito un concetto per rassicurare i tifosi: "Nainggolan e Manolas non si muovono. Mahrez non so chi sia. La squadra ha il miglior centrocampo d'Italia e con Florenzi migliorerà ancora". Il patron annuncia il turco Ünder e prima di incontrare Totti spiega: "Per ora non abbiamo deciso niente. Il ruolo di Francesco è una cosa fra me e lui, lo sento spesso".