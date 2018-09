Roma, offerta clamorosa dall'Australia per Totti

18/09/2018

Chi è stato indicato come mediatore per questa clamorosa operazione, però, ha smentito tutto. Un altro storico capitano giallorosso, Giuseppe Giannini, andrà sì in Australia, ma per altri motivi: “Non ne so nulla, apprendo la notizia da voi. Sono in partenza per l’Australia dove terrò una serie di lezioni ad alcune squadre giovanili, ma riguardo a questa operazione sono totalmente estraneo“, ha detto il Principe.



Totti, al momento, preferisce non parlare. Ma considerato che mancano 8 giorni all'eventuale partita e che non gioca una partita ufficiale dal 28 maggio 2017 (quella dell'addio al calcio contro il Genoa in campionato), sarà difficile vedere il Pupone con la maglia granata e azzurra dei Tigers.