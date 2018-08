Roma, Nzonzi: primo allenamento a Trigoria

15/08/2018

Esordio a Trigoria per il neo acquisto della Roma Steven Nzonzi. Dopo la giornata di visite mediche e la firma di un quadrennale, il centrocampista francese, prelevato dal Siviglia per 26,5 milioni di euro più 4 di bonus, ha svolto la sua prima seduta, allenandosi a parte, effettuando un lavoro atletico. Giovedì alle ore 13 è in programma la conferenza stampa di presentazione al Centro Sportivo Fulvio Bernardini.