Roma, nuovo stop per Florenzi: trauma distorsivo al ginocchio operato

14 febbraio 2017

Nuovo stop per Alessandro Florenzi. Durante un allenamento con la Primavera, cui è aggregato per recuperare dall'infortunio, il giocatore della Roma ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro, lo stesso operato a ottobre fa per la rottura del crociato. Il centrocampista dovrà stare a riposo per qualche giorno e venerdì si sottoporrà a esami strumentali prima di andare a consulto dal prof. Mariani.