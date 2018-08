Roma, nuovi striscioni contro Pallotta: non gli perdonano la cessione di Strootman

30/08/2018

La cessione di Strootman al Marsiglia a mercato chiuso ha scatenato ancora una volta la furia di una parte di una tifoseria della Roma che nella notte di giovedì ha esposto un duro striscione contro il presidente Pallotta e la dirigenza. "Onore al giocatore che la lupa rispetta…america’ la nostra maglia non è u$a e getta", la scritta esposta sul cavalcavia che passa sopra via Anastasio II a Roma e immortalata in uno scatto dei colleghi di ForzaRoma.Info. Strootman era molto stimato dai tifosi giallorossi per il grande attaccamento alla maglia che aveva dimostrato in diverse occasioni.



Non è la prima volta che Pallotta viene preso di mira dai supporters della Lupa: l’ultima volta risale allo scorso gennaio quando queste due scritte "Pallotta spia, vattene via" e "Pallotta U$A e getta" avevano fatto capolino nella zona di Tor di Valle dove sorgerà anche il nuovo stadio di proprietà del club giallorosso.