Roma, nuova rottura del crociato per Florenzi: subito operato

17 febbraio 2017

Pessime notizie per Alessandro Florenzi e per la Roma. La risonanza magnetica ha confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, quello già operato a fine ottobre. In giornata l'esterno giallorosso subirà un nuovo intervento chirurgico a Villa Stuart per la nuova ricostruzione del legamento. Per il 25enne la stagione è già finita e tornerà in campo solo durante l'estate per preparare la prossima annata.