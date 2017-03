Roma, nessuna lesione muscolare per Perotti

13 marzo 2017

Dopo la vittoria di Palermo un'altra buona notizia per Luciano Spalletti. Nessuna lesione muscolare per Diego Perotti . Gli esami svolti a Trigoria hanno scongiurato un lungo stop per l'argentino, che per ora non dovrà svolgere ulteriori controlli. L'argentino svolgerà invece lavoro differenziato e se non dovessero esserci problemi il tecnico proverà ad inserirlo nuovamente in gruppo sperando di poterlo convocare per il match di Europa League giovedì contro il Lione .

LE PAROLE DI MARIO RUI

Dopo la vittoria con il Palermo parla uno dei protagonisti in campo Mario Rui, che a Roma TV ha raccontato cosa gli ha chiesto Spalletti: "Bruno Peres doveva prendere il loro terzino e io dovevo abbassarmi a marcare l'esterno alto loro, poi cambiava perché ci alzavamo insieme e rimanevamo con la difesa a tre. L'esterno ha poi parlato di una possibile convocazione in Nazionale: "Risposta facile, penso che sia un'ambizione, un sogno per qualsiasi giocatore. Non sfuggo a questa regola, mi farebbe piacere. In partite come queste sappiamo che dobbiamo battagliare. Abbiamo dato una buona risposta, visti gli ultimi 15 giorni. Era importante vincere la partita e non subire gol. Vincere così fuori casa è importantissimo, abbiamo subìto a Lione un risultato difficile, ma all'Olimpico abbiamo le carte in regola per ribaltare il risultato".