Roma, Nainggolan: "Tutte le donne mi sbattono in faccia la loro disponibilità... E rifiutare è difficile"

4 giugno 2018

"A volte è difficile dire di no alle donne. Anche se sono sposato, non sono un angelo, e finché non esce niente... ". Parole di Radja Nainggolan ospite della tv belga nel programma Gert Late Night, in cui è tornato a parlare della sua rottura con la Nazionale ma anche di argomenti extracalcistici. "I gay nel mondo del calcio? Ci sono ma non lo dicono perché si vergognano, il calcio è noto per le belle donne che gli girano intorno".

Insomma, il centrocampista della Roma è ancora al centro dei riflettori in Belgio, ma questa volta non per l’esclusione dai convocati al Mondiale ma per un'intervista molto particolare. Parole, le sue, che hanno riguardato la vita privata e il tema dell’omosessualità nel mondo del calcio. Parole che hanno fatto scalpore.



“I gay non dicono di esserlo, si vergognano. Oggi saresti finito. In questo mondo se ci fosse davvero qualcuno che è davvero gay non si sentirebbe a proprio agio, perché il calcio è noto per le belle donne". Belle donne da cui Radja dice di essere circondato: "Tutte mi vogliono, me lo fanno vedere davanti agli occhi. A volte è difficile dire di no. Anche se sono sposato? Non dico certo di essere un angelo… L’unica cosa importante è che non deve uscire nulla".