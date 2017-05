Roma, Nainggolan: "Scudetto? Qualche rimpianto c'è"

17 maggio 2017

L'aritmetica lascia ancora aperto il discorso ma a due giornate dalla fine, con quattro punti di distacco, è difficile pensare a un ribaltone epocale. Proprio per questo la vittoria della Roma contro la Juve non può non suscitare del rammarico nell'ambiente giallorosso, pensando a qualche punto di troppo perso per strada. "Forse qualche partita pensavamo di vincerla più facilmente..." ha detto Radja Nainggolan a Roma Radio. Con i bianconeri proprio il belga è stato protagonista di una grande partita, gol compreso: "Mi cantano sempre uomo di m... e l'uomo di m. stavolta gli ha segnato. Bello!".

"Nelle ultime giornate loro hanno perso dei punti perché erano concentrati sulla Coppa Italia e sulla finale di Champions" ha continuato il belga. "Abbiamo meritato la vittoria, il resto ora come ora non ci riguarda. Ora dipende tutto da noi per il secondo posto: con il CHievo però non sarà per nulla facile. Rimpianti? Siamo a 4 punti dalla Juve, siamo usciti in Europa League per episodi che potevano essere diversi. In Tim Cup per colpa nostra. Qualche rammarico c'è. Alla fine del percorso siamo quattro punti dietro alla squadra che ha eliminato il Barcellona ed è in finale di Champions".