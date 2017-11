Roma, Nainggolan: "Non parliamo di scudetto"

6 novembre 2017

La regola, per tutti, è la stessa: mai parlare di scudetto. Radja Nainggolan, tornato tra i convocati del Belgio, si gode il momento positivo della sua Roma, ma - spiega - "stiamo facendo un buon cammino, ma non voglio parlare di scudetto”. Il Ninja giallorosso sceglie il basso profilo e ammonisce: “Dobbiamo restare concentrati. Di Francesco fa sentire tutti importanti, anche chi gioca di meno dà qualcosa in più perché sa che l’occasione arriva. Siamo pronti, dimostriamo di essere tutti sul pezzo e questo si sta vedendo”.