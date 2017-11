Roma-Lazio: Nainggolan lavora da solo, Immobile in dubbio

16 novembre 2017

Dopo trequarti d'ora di "sala video" per analizzare e studiare la Lazio, mentre il resto della squadra ha svolto un allenamente molto intenso, Nainggolan, e con lui Schick, ha lavorato in solitario. Precauzione che a 48 ore dal derby non può che allarmare i tifosi giallorossi.



Ansia che tiene banco anche sull'altra sponda della capitale e riguarda Ciro Immobile. A 48 ore dal derby l'attaccante non si è allenato, senza nemmeno svolgere un lavoro differenziato. La situazione non è chiara, resta da capire se la scelta è stata presa per stanchezza, gestione delle energie o un nuovo infortunio. Intanto Inzaghi ha provato Nani centravanti visto l'infortunio anche di Caicedo.