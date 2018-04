Roma, Nainggolan: "Col Napoli per vincere"

11 ottobre 2017

El Shaarawy ha parlato del nuovo allenatore Di Francesco: "E’ un allenatore che cura molto i dettagli soprattutto per il reparto offensivo, ma anche su quello difensivo. Lavora tantissimo sul campo a livello tattico, mi agevola parecchio quello che chiede agli esterni, sembra fatto per le mie caratteristiche e tutto ciò mi avvantaggia. Poi a livello umano mi piace, si riesce ad avere un dialogo e un rapporto".



Tante le curiosità chieste dai tifosi giallorossi che fanno conoscere meglio l'esterno di Savona. La pizza preferita è la Margherita, il genere di musica l'hip-hop. El Shaarawy ha confessato di giocare poco con i videogiochi e di amare molto il mare della sua Liguria. La cresta resisterà ancora per qualche tempo, ma il Faraone è pronto a cambiare look.