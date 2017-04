Roma, Monchi è ufficiale: lo spagnolo è il nuovo direttore sportivo

24 aprile 2017

Ora c'è anche l'ufficialità: Ramon Rodriguez Verdejo, noto come Monchi, è il nuovo direttore sportivo della Roma , come comunicato sui canali ufficiali del club giallorosso. Il nuovo ds, che ha firmato un contratto di 4 anni , è atterrato nella Capitale nel primo pomeriggio. L'arrivo dell'ex dirigente del Siviglia a Fiumicino è stato seguito dall'account ufficiale del club giallorosso in diretta su Facebook. Ad attenderlo c’era anche il direttore generale Mauro Baldissoni.

Monchi si è subito recato a Trigoria per visitare il centro sportivo e incontrare la dirigenza giallorossa. Una visita durata circa 30 minuti in seguito alla quale Monchi, accompagnato da Baldissoni, ha poi lasciato il centro sportivo "Fulvio Bernardini" per spostarsi a Pescara in vista del match tra i giallorossi e la squadra di Zeman.



Come ricordato dal sito della Roma nel dare l'ufficialità della notizia, Monchi è stato direttore sportivo del Siviglia per 17 stagioni, coronate dalla conquista di nove trofei. Il dirigente spagnolo 48enne è stato anche calciatore del club spagnolo di cui è stato portiere dal 1990 al 1999.





“A nome mio e di tutta l’AS Roma, do il benvenuto a Monchi nella nostra famiglia e non vedo l’ora di iniziare una lunga collaborazione di successo, in una nuova entusiasmante era per il Club. Non potrei essere più felice per l’arrivo di un dirigente, comunemente riconosciuto come una delle migliori menti nel mondo del calcio”: queste le dichiarazioni di benvenuto del presidente della Roma James Pallotta.



Da parte sua, il nuovo ds ha dichiarato: “Vorrei ringraziare il presidente della Roma James Pallotta e i membri dello staff dirigenziale per avermi dato questa opportunità. Questo è un progetto esaltante e non vedo l’ora di mettermi a disposizione dei tifosi, dello staff e dei calciatori di questa squadra storica, per tanti anni”.