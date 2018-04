Roma, Monchi: "Di Francesco non è in discussione"

4 febbraio 2018

Dopo giorni di trattative con il Chelsea, Dzeko alla fine è rimasto a Roma. "Edin convinto a restare dalla famiglia o dalla società? Credo che tutto abbia influito - spiega Monchi a Premium Sport -. Se Edin voleva andarsene, se ne sarebbe andato e se la Roma l’avesse voluto vendere, l’avrebbe venduto". Alcuni parlano di un Di Francesco in bilico: "Non esiste questo tema. Siamo convinti al 100% del nostro allenatore. Dopo 7 partite senza vittorie nessuno è contento con se stesso, io per primo".

Il d.s. giallorosso è contento della chiusura del mercato: "Credo che la squadra sia rimasta fuori dalle notizie del mercato. I ragazzi sono sempre stati concentrati sul campo, ma per la serenità anche della società è meglio che il mercato sia finito. In Spagna meno pressioni rispetto all’Italia? Beh possiamo chiederlo a Zidane che sei mesi fa ha vinto tutto e ora è sotto una grandissima pressione. A Siviglia ho vissuto una situazione simile a questa della Roma perché dopo che vinci tanto si alzano le aspettative. Ma credo che le pressioni siano utili per crescere come professionisti, a Roma c’è pressione perché la Roma è una grande squadra con molti tifosi: è normale che sia così".