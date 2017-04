Roma, Monchi: "Quello giallorosso il progetto più interessante"

3 aprile 2017

Parla del futuro Ramón Rodríguez Verdejo, e dopo l'addio al Siviglia per Monchi è il momento di guardare avanti: "La Roma è la società che ha più puntato su di me, mi hanno aspettato ma ho altre offerte da Francia e Inghilterra, anche se non sono così complete. Ho ascoltato quello che avevano da dirmi e ho spiegato loro come lavoro. E' un progetto che mi piace".

Durante l'intervista concessa a Cadena Ser, Monchi conferma di essere in trattativa con il club giallorosso: "Non credo che la mia carriera da direttore sportivo dipenderà dalla risposta che darò alla Roma, o qualunque squadra sarà. Per la mia decisione definitiva non c'è da aspettare molto. In questa fase di transizione sono ancora a disposizione del Siviglia. Se poi in futuro avranno bisogno di me, sarò qui. Non vedo possibile andare in un'altra squadra della Liga".