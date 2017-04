Roma, Monchi: "Costruiamo la miglior Roma possibile"

25 aprile 2017

"Prometto lavoro e dedizione. Non riposerò neanche un secondo per raggiungere gli obiettivi che tutti abbiamo in mente". Detto, fatto. Ramon Rodriguez Verdejo, meglio noto come Monchi, ha cominciato subito a prendere le misure di Trigoria. Il nuovo ds, dopo aver firmato un quadriennale (con opzione per un'ulteriore stagione) e seguito la Roma nel rotondo successo sul campo del Pescara, è tornato di buon mattino nel centro sportivo per cominciare a fare il punto della situazione col resto della dirigenza, da Gandini a Baldissoni passando per Massara. "La pianificazione del lavoro è molto importante - sottolinea lo spagnolo a Roma Tv -. L'obiettivo è cercare di consolidare la Roma non soltanto ai vertici del calcio italiano, dove già si trova, ma anche nell'élite del calcio europeo".



E sul tavolo del nuovo ds i temi da affrontare non mancano: da affrontare c'è la programmazione della campagna acquisti, i rinnovi di contratto (in primis quello di De Rossi), e ovviamente la questione allenatore. Il primo vero faccia a faccia con Spalletti per discutere del futuro del toscano potrebbe avvenire gia' domani visto che il tecnico non era presente a Trigoria avendo concesso alla squadra un giorno di riposo in vista dell'impegno nel derby con la Lazio. La stracittadina in programma domenica all'ora di pranzo rappresenta un appuntamento doppiamente delicato per i giallorossi che, dopo aver perso la sfida in Coppa Italia, non possono adesso permettersi passi falsi per non perdere il vantaggio acquisito sul Napoli nella corsa al secondo posto in classifica.



Grande l'interesse della Roma nel raggiungere il ds, ricambiato da Monchi: "È un club che a mio avviso si adatta perfettamente al mio modo di lavorare. Un Club che vuole crescere, ambizioso e che vuole lottare per traguardi importanti, una città magnifica, una tifoseria molto importante. Credo che ci siano tutti i presupposti per poter lavorare bene”. Ha portato il Siviglia a livelli altissimi: quanto è importante la programmazione? “La pianificazione del lavoro è molto importante. Al Siviglia abbiamo costruito, con il contributo di tutti, un modello che è cresciuto gradualmente e che ha raggiunto risultati inimmaginabili. Credo che la Roma abbia già costruito molto, bisogna però continuare a costruire e sono convinto che con una buona programmazione, con le persone e le infrastrutture di cui la Roma è dotata, si possano raggiungere obiettivi importanti”.



MULTA PER DZEKO, MA NEL DERBY CI SARÀ

Per Dzeko dopo la sfuriata con Spalletti per la sostituzione è in arrivo una multa in base al regolamento interno, ma il tecnico di certo non se ne priverà in occasione del derby.