Roma, Manolas: "Nainggolan sa di aver sbagliato. Serve mentalità vincente: sono d'accordo con Monchi"

4 gennaio 2018

“Sono d'accordo con Monchi, dobbiamo avere tutti una mentalità vincente. A Roma dobbiamo giocare tutti per vincere, chi non la pensa così non può avere spazio in questa squadra". Così Manolas, difensore giallorosso, in merito alle parole che il ds romanista ha rivolto ieri al gruppo a Trigoria. E poi sul caso Nainggolan: " “Radja sa di aver sbagliato, ma può succedere. Si è scusato, è un campione ed è importante per la squadra. Abbiamo bisogno di lui”.