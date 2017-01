Roma, Manolas avvisa: "Per vincere è fondamentale fare punti con le piccole"

12 gennaio 2017

E' corteggiato in Serie A e in Premier, ma Kostas Manolas non sembra distratto dalle voci di mercato, anzi appare concentrato sugli obiettivi da raggiungere con la Roma nel girone di ritorno che comincerà domenica a Udine. "Non è facile fare meglio, abbiamo fatto un buon girone d'andata, ma dobbiamo provarci - ha spiegato -. 41 punti sono tanti, ma dobbiamo raccoglierne di più contro le piccole: diventa fondamentale per il nostro cammino".

Per il greco, dunque, è determinante non commettere gli errori del passato e ripetere scivoloni come quello di Cagliari, per Manolas, senza dubbio la delusione più forte della prima parte di campionato: "Quando sei sopra 0-2 in trasferta non puoi finire la partita 2-2. Siamo una grande squadra e in partite come quelle non puoi mai pareggiare", ha commentato.



Guarda avanti il centrale greco, ma guarda pure indietro, ripercorrendo quanto fatto dai giallorossi nel girone d'andata e tracciando un bilancio provvisorio. "La vittoria contro il Napoli è stata sicuramente la miglior prestazione di squadra – ha detto Manolas, che ha giudicato il derby quale sua miglior partita - contro la Lazio, non abbiamo preso reti e vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro. I nostri avversari non sono riusciti a fare nulla e noi non siamo stati mai in pericolo". Nessun dubbio nemmeno sul compagno di squadra che ha sin qui giocato meglio: "Szczesny - dice - perché ha personalità, è un ragazzo serio, lavora bene e gioca benissimo il pallone. Averlo alle spalle ti dà tanta sicurezza".



Nella lista stilata dal greco e pubblicata dal sito ufficiale della Roma compare anche l'avversario più ostico affrontato: Gonzalo Higuain. "Ha fatto un gran gol, di sinistro, nella sconfitta allo Juventus Stadium - confessa Manolas -. Quest'anno siamo riusciti a contenere molto gli attaccanti avversari, ma lui è passato con una rete eccezionale. L'anno scorso eravamo riusciti a fermarlo bene in entrambe le occasioni con il Napoli: quest'anno purtroppo non ci siamo riusciti".