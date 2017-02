Roma, Manolas: "Se giochiamo come sappiamo, con l'Inter vinciamo"

24 febbraio 2017

Cuore giallorosso e tanta sicurezza. Così Kostas Manolas si avvicina al big match di San Siro di domenica sera: "L'Inter ha tanti giocatori forti ma io non temo nessuno. Noi siamo la Roma, andiamo a Milano per vincere". Certo, la cura Pioli ha funzionato e ora l'Inter è più solida di quella battuta all'andata, proprio grazie ad un'inzuccata (deviata) del greco: "Non prendono tanti gol, sono compatti, l’Inter è sempre l’Inter, dobbiamo fare attenzione".



Uno dei segreti della Roma in questo momento è il nuovo modulo adottato da Spalletti, con la difesa a tre. Manolas apprezza molto questo sistema di gioco: "Prendiamo pochi gol così. Siamo sempre in equilibrio, possiamo ripartire facilmente, abbiamo sempre un uomo in più per coprire un eventuale errore. Aiutandoci l'un l'altro la Roma sta diventando più solida in difesa".



L'Inter ha da tempo messo gli occhi proprio su Manolas, ma il difensore para il colpo: "Sono molto contento di essere in una grande squadra, la prima stagione che ero qui siamo arrivati prima secondi e poi terzi. Ho fatto bene a venire qui alla Roma, sono contento della mia scelta, spero di continuare a giocare così e fare contenti i nostri tifosi".