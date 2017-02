Roma, malore per la Raggi: non ci sarà al vertice sullo stadio

24 febbraio 2017

Si tinge di giallo il futuro del nuovo stadio della Roma. La giornata dell'atteso vertice Campidoglio-società si è aperta con una notizia clamorosa. Virginia Raggi ha avuto un malore ed è stata ricoverata per accertamenti all'ospedale San Filippo Neri. La sindaca avrebbe dovuto presiedere l'incontro decisivo sul futuro dello stadio con i proponenti del progetto su Tor di Valle. L'appuntamento si terrà, comunque, alle 17 in Campidoglio con o senza il primo cittadino.

Il tanto atteso incontro si terrà lo stesso alla presenza del vice sindaco Bergamo. I tifosi si riuniranno sotto il palazzo senatorio dalle 15,30.



Il futuro del nuovo stadio della Roma potrebbe dipendere dal parere dell’Avvocatura capitolina. Come riferisce La Repubblica, la Giunta Raggi può avvalersi di tale parere, al momento, sia per annullare la delibera di pubblico interesse varata dall'amministrazione Marino nel 2014 per vizi di legittimità, sia per scaricare lontano dal Comune le penali milionarie paventate dal dg giallorosso Mauro Baldissoni e dal costruttore Luca Parnasi.