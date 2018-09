Roma, lo sfogo di Pallotta: "Sono disgustato"

23/09/2018

Due parole che in casa Roma pesano come un macigno. Sono quelle rilasciate da James Pallotta dopo la clamorosa sconfitta di Bologna. Al presidente non è andata giù la prova di De Rossi e compagni e non lo ha nascosto: "Sono disgustato" il commento affidato a romapress.us. Immediata la decisione: squadra subito in ritiro. Intanto ritorno a Trigoria in pullman e non in treno per evitare contatti con i 2.500 tifosi accorsi al 'Dall'Ara'.