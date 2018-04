Roma, lesione di primo grado per Manolas

16 ottobre 2017

La Roma perde Manolas per almeno un mese. Il difensore, infortunatosi sabato contro il Napoli, ha rimediato "una lesione di primo grado muscolo/fasciale dell’adduttore lungo di sinistra", come si legge nel comunicato della società giallorossa. Infermeria affollata a Trigoria: quello del greco è il dodicesimo infortunio stagionale per gli uomini di Di Francesco. A Londra i giallorossi giocheranno con Fazio e Juan Jesus.