Roma, la verità di Monchi sul mercato tra Florenzi, Alisson e... CR7

07/07/2018

Il ds giallorosso è intervenuto a Trigoria nell'ambito della presentazione dei nuovo acquisti Coric e Bianda. E prorpio di mercato si è parlato a lungo partendo dalle trattative per rinnovare il contratto di un simbolo come Alessandro Florenzi, su cui è pronta a fiondarsi l'Inter: "Non ci sono stati molti passi avanti dall'ultima volta che ne abbiamo parlato, è una negoziazione difficile perché lui è un grande giocatore. La Roma ha fatto una grande offerta, molto interessante, ma capisco che lui ha la sua richiesta. Stiamo lavorando, sono fiducioso, ma a dire la verità non è cambiato tanto negli ultimi giorni". Nessun ultimatum però da parte della società: "Alessandro è un figlio cresciuto qui alla Roma e non ci saranno mai ultimatum per lui. A prescindere da quello che accadrà, uscirà sempre dalla porta principale di Trigoria. Io sto lottando tutti i giorni per farlo rinnovare, e sono fiducioso, ma è vero che manca ancora un po'". Insomma, nelle parole del ds c'è ottimismo ma anche lucida consapevolezza del fatto che la trattativa non sia scontata.



Altro argomento, Dries Mertens: "Non è un nostro obiettivo di mercato" tagtlai corto Monchi. Discorso diverso invece per Hakim Ziyech dell'Ajax: "È un giocatore che mi è sempre piaciuto e non posso dire al 100% che non ci interessa, ma è vero che oggi abbiamo nel suo ruolo tanti giocatori".



Ma oltre ai nomi in entrata, si discute molto anche dei possibili in uscita, Alisson su tutti: "Non c'è nessuna novità, fino ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna offerta. E dire che abbiamo in testa un prezzo è strano perché se non abbiamo avuto richieste non dobbiamo pensare ad un prezzo. La nostra idea adesso è che Alisson va in vacanza e poi torna in squadra, non c'è altro. Se ci saranno novità le valuteremo, ma al momento non è cambiato niente" ha spiegato in merito alla situazione del portiere brasiliano. E a proposito di portieri e a proposito di brasiliani, la Roma ha piazzato un colpo a sorpresa, annunciato proprio da Monchi: "Abbiamo preso il terzo portiere, è un giovane brasiliano del Palmeiras che si chiama Fuzato". Fuzato è un classe '97.



Infine, impossibile non commentare l'affare non solo del momento ma "del secolo": "Non ho avuto il tempo di pensare all'operazione Cristiano Ronaldo-Juventus perché per fortuna ho tanto lavoro da fare con la Roma e sono concentrato su questo. Ma se alla fine dovesse arrivare penso sarà un bene per il campionato italiano" ha detto il ds giallorosso.