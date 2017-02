Roma, la stagione perfetta di Dzeko

17 febbraio 2017

Parlano da soli i numeri. E nel caso di Edin Dzeko sono numeri che fanno rumore. Capocannoniere ovunque il bosniaco che in serie A è a quota 18 in compagnia di Gonzalo Higuain e che in Europa League domina solitario con 8 reti in 7 partite. Il riconoscimento è arrivato anche dall'Uefa che lo ha messo nella top 11 della giornata con Ibrahimovic e Lacazette del Lione. Per lui non è una sorpresa, ma la scommessa di Luciano Spalletti è vinta.