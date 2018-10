Roma, l'obiettività di Di Francesco: "Spiace per il gol al 90' ma il Napoli meritava il pari"

28/10/2018

L'amarezza per il gol del pareggio subito al 90esimo non cancella la soddisfazione per una prestazione comunque positiva al San Paolo. Un pareggio insomma che ha dato comunque indicazioni positive ad Eusebio Di Francesco: "Dispiace ovviamente aver preso il gol allo scadere - ha dichiarato nel posto partita il tecnico della Roma - ma in fondo il Napoli ha meritato il pareggio. Detto questo, a parte alcuni momenti della ripresa, sono contento della prestazione dei miei ragazzi"