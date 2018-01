ROMA, KOLAROV: "NAINGGOLAN FARA' DUE GOL ALL'INTER"

19 gennaio 2018

"Nainggolan? Gli abbiamo parlato subito dopo, non solo per questo. Lui è molto importante per noi, sa di aver sbagliato e credo che non lo farà più, soprattutto per lui non è una cosa buona. Credo che Radja è un ragazzo buonissimo e credo che domenica con due gol rimette tutto a posto (sorride, ndr)". Così Aleksandar Kolarov ai microfoni di 'Sky Sport'. Domenica c'è l'Inter. E' una partita facile da preparare, perché è una grande squadra e quindi andiamo a San Siro a giocarcela a viso aperto. Credo che noi manchiamo sull'aspetto mentale e mi aspetto sia da me che dagli altri di fare una grande partita”. Più forte Icardi o Dzeko? "Non lo so, a me piace più Dzeko (sorride, ndr)".