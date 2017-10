Roma, Karsdorp si ferma ancora: rottura del crociato sinistro

26 ottobre 2017

Il ginocchio lesionato è il sinistro, non il destro, operato in artroscopia durante l'estate al momento dell'arrivo dell'olandese a Roma. Scelta che aveva costretto KArsdorp a un mese e mezzo di stop e a un graduale rientro in squadra. Ora lo stop sarà decisamente più lungo e priverà Di Francesco di una preziosa alternativa per la fascia destra della difesa giallorossa. Subito dopo la gara con il Crotone si sperava fosse solo una distorsione per Karsdorp, ma gli esami di Villa Stuart hanno sciolto qualsiasi dubbio, ma non nel senso sperato dal giocatore e da tutta la Roma.