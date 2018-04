Roma: Karsdorp, operazione al menisco

29 giugno 2017

Rick Karsdorp , solo ieri annunciato come nuovo giocatore della Roma, finirà lunedì sotto i ferri per essere operato al menisco . Nessun allarmismo dalle parti di Trigoria, ma solo un intervento di routine di cui i giallorossi erano già a conoscenza. I tempi di recupero dovrebbero essere brevi: nel giro di 2-3 settimane il terzino olandese sarà a disposizione di Di Francesco, forse già a partire dalla tournée americana.

Comincia con un intoppo (programmato) la nuova vita in giallorosso di Karsdorp. L'ex terzino del Feyenoord lunedì verrà operato al menisco, un problema nato dopo uno scontro di gioco lo scorso aprile che aveva costretto il giocatore ad un breve stop.



Se non ci saranno intoppi, il secondo acquisto dell'era Monchi potrà partecipare alla tournée americana della Roma, che prenderà il via il 18 luglio e si chiuderà il 31 dopo aver toccato le città di Detroit (amichevole con il PSG), New Jersey (test col Tottenham) per poi chiudere a Foxborough, dove c'è l'antipasto di Serie A contro la Juve prima di tornare in Italia.